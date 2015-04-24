Курсовая по теории государства и права

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок67 просмотров

Тема: Законность и усмотрение в англо-саксонской правовой семье

Кол-во стр.: 25

Оригинальность: 70-75%

Практическая часть не нужна.

Основное условие – анализ современной публицистической и научной юридической литературы

СРОК:27.04

10 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
174 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров