Курсовой по экономике строительства

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тема "Производственная программа годового плана строительной организации" методичек нет,есть подобная работа,можно как образец использовать.это даже не курсовая,а домашняя работа,все что надо,это по моим исходным данным посчитать сметы и прочие расчеты и написать выводы

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
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11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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