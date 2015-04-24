тема "Производственная программа годового плана строительной организации" методичек нет,есть подобная работа,можно как образец использовать.это даже не курсовая,а домашняя работа,все что надо,это по моим исходным данным посчитать сметы и прочие расчеты и написать выводы
Курсовая. Турагентская и туроператорская деятельность
Курсовая. Турагентская и туроператорская деятельность на 26 апреля
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