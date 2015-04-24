Курсовя по психологии

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Задача-дописать курсовую по психологии,срок горит, защита 29 апреля. Теория написана нужно исправить ошибки, написать практическую часть, заключение, список лит-ры и приложение! 50 стр и больше.То, что в тексте выделено желтым - я уже исправила, это трогать НЕЛЬЗЯ!. А что красным выделено - надо исправить.. Нужны подобранные вами методики диагностики видов памяти у студентов..их д.б. не менее трех - это требование к курсовым.

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
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11 лет в сервисе
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9 лет назад
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