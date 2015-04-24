Курсовая: Предмет: Теория государства и права.

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Курсовая: Предмет: Теория государства и права.

тема: Саморегуляция как свойство правовых систем современности.25-30 страниц.антиплагиат 60%. Есть метода.

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

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