Курсовая по географии

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Курсовая по географии.Тема : География прямых иностранных инвестиций в Россию.Антиплагиат 85-90

План:1 Глава :Теория прямых иностранных инвестиций. Движение капитала.2 Динамика иностранных инвестиций в РФ.2.1 Объем инвестиций с 2000 по 2014 г.2.2 Территориальная отраслевая структура прямых иностранных инвестиций.Срок 26 апреля.15-20 стр

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
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11 лет в сервисе
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9 лет назад
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