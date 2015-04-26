Cварочное производство

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Проектирование технологического процесса изготовление сварной колоны. Диплом 15453. ПЗ 50-60 стр. + чертеж. Задание прикреплено. Пример http://dropmefiles.com/6GxZX

10 лет назад
studentzp
Юрий 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
час назад

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