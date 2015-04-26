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Задание 12. Пояснительная записка и Чертежи: станок 679 спереди и с боку, шпиндельный узел (разрез А1), развертка коробки скоростей А1, кинематическая схема, график мощностей и момента, график частот вращения А1, рабочий чертеж шпинделя А1. Пример записки, задание и методички прикреплены

10 лет назад
studentzp
Юрий 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад

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