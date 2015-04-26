Курсовая,Heэффeктив.yпpaвл-е opгaнoв влacти пo paзвитию тpанспорта

Особенности организации труда в бригадах. Курсовой. Объем: 30-35 страниц. Процент оригинальности: от 65% Литература: журналы: нормирование труда в промышленности, Труд и социальные группа, Академия труда и социальных отношений, учебник организация труда В.Б.Бычин