Диплом по лингвистике

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Закрыт1 заявка81 просмотр

Есть метода и план.план примерный, можно немного править (если нужно) тема: "Перевод иронии с английского языка на русский в художественном произведении на примере романа Джона Грина "Виноваты звёзды"".60 стр

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

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