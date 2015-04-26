Курсовая макроэкономика

Предмет:Психология Тема:Психологические технологии развития жизнестойкости личности Требования к работе: Здравствуйте! Скажите пожалуйста, вот у меня написана теория дипломной работы, мне нужна практическая часть, в которой нужно опросить 50 студентов психологов и 50 работников общепита ...