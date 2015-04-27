Диплом,повыш-е эффективнсти гостиницы(маркетинга и информац.политика)

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Закрыт1 заявка59 просмотров

нужна 2 и 3 глава диплома

http://joxi.ru/QY2LW43cJppwm6

+ введение и заключение

на 45 страниц

теория имеется

+ есть наработки в виде практики преддипломной,

информации по предприятию. - вышлю в лс

плана 3 главы нет - предложить

срок и стоимость?

10 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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