Курсовая по экономич.эффекту

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Заказ №6476. Курсовая по экономич.эффекту

Тип работы: ____Курсовая работа________

Тема:_ Исследование метода «Совокупный экономический эффект (Total Economic Impact, TEI)» для оценки ИТ-проекта

Кол-во: ______________30стр_____________

Язык написания___рус

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10 лет назад
workbest
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Была
7 лет назад

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