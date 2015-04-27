Диплом: Компьютерные сети

$108
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка83 просмотра

Здравствуйте.

Нужно сделать диплом.

Тема: Комплекс мероприятий по защите информации на предприятии(организации)(На Любом). Главное,чтобы предприятие было в г.Челябинске.

Объем: 60–65 стр.

Уникальность от 65% по антиплагиату.

Цена 6000р

Срок 10–12 дней.

Ждем заявок.

10 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров