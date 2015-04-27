диплом на 60 страниц нужен сам проект есть - вся документация, планы и тп надо все это по методе описать, посчитать материалы вышлю в лс стоимость и срок?
Диплом: Компьютерные сети
Здравствуйте.
Нужно сделать диплом.
Тема: Комплекс мероприятий по защите информации на предприятии(организации)(На Любом). Главное,чтобы предприятие было в г.Челябинске.
Объем: 60–65 стр.
Уникальность от 65% по антиплагиату.
Цена 6000р
Срок 10–12 дней.
Ждем заявок.
Заявки фрилансеров
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