Курсовая по технологии общественного питания

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Закрыт1 заявка64 просмотра

Заказ № 6482 Курсовая по технологии общественного питания

Тип: курсовая работа

Предмет: Технология общественного питания.

Тема: Ассортимент и особенности приготовления мясных салатов.

Объем: 25 страниц.

Есть начатая работа, необходимо изменить несколько оглавлений.

Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес

10 лет назад
workbest
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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