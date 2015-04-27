Курсовая по макроэкономике

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Закрыт2 заявки93 просмотра

№ заказа 6470 Курсовая по макроэкономике

Тип работы: ____Курсовая работа________

Дисциплина: макроэкономика

Тема:___ Общественные производства материальные основы жизни общества_____

Кол-во: ___________30стр_________________

Уникальность: _____60%__________________

Язык написания___рус.__

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10 лет назад
workbest
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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