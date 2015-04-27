Заказ №6476. Курсовая по экономич.эффекту Тип работы: ____Курсовая работа________ Тема:_ Исследование метода «Совокупный экономический эффект (Total Economic Impact, TEI)» для оценки ИТ-проекта Кол-во: ______________30стр_____________ Язык написания___рус Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, ...
Написать часть диплома
№ заказа 6478. Написать часть диплома
Тип работы: _Часть дипломной работы (Введение.3-тья глава. Заключение)
Тема:_Разработка мероприятий по улучшению качества пенокерамических материалов строительного назначения
Кол-во: 20-25стр. Язык написания_______рус.__
Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.
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