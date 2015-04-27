Количественные методы прогнозирования спроса

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№ заказа 6491. Количественные методы прогнозирования спроса

Тип работы: ____Курсовая работа________

Тема:_Количественные методы прогнозирования спроса

Уникальность- 80%. Язык написания___рус. Объем: 40 стр

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10 лет назад
workbest
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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