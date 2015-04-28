ДипломТexнoлoгии xpaнeния и иcпoльз-я кoнфидeнц.дoкyмeнтoв в apxивax

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диплом на 60 страниц

задание есть

примерный план есть.

в работе проанализировать и дать рекоммендации

что сделать в работе: http://joxi.ru/vn2Y1BQT6XBZ26

АП 75%

стоимость?

10 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров