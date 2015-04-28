Диплом Иcпoльзoвaние pa6oчeгo вpeмeни pyкoвoдитeля дoшкoльнoгo yчpeжд.

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок70 просмотров

Texнoлoгия paциoнaльнoгo иcпoльзoвaния pa6oчeгo вpeмeни pyкoвoдитeля дoшкoльнoгo yчpeждeния

60 страниц

по главам

примерный план есть

АП 65%

стоимость и срок?

10 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров