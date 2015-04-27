Диплом Maтeмaтикo-cтaтиcтичecкий aнaлиз o6cлeдoвaния цeнтpa здopoвья

есть теория. ее переносим в работу.

есть пример работы.

есть данные в экселе

сделать по примеру работы анализ данных, то есть 2 и 3 , практическую главу.

вот структура образца: http://joxi.ru/L4AkYQ7cEWbgmq

получится написать примерно 60 страниц

стоимость?