Дипломная работа по гос управлению

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Закрыт1 заявка77 просмотров

Предмет: Государственное и муниципальное управление

Тема: Особенности государственного управления социально-экономическим развитием республики Крым и города Севастополя (на примере министерства российской Федерации по делам Крыма)

Объем: 85 листов

Объем работы приблизительно 80-100 листов, готов представить большое количество аналитических материалов в помощь, материалы уникальны. Подготовил вступление к работе.

Имеются аналитические материалы для Дипломной работы.

10 лет назад
berqt
46 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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