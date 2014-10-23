berqt

Беркут berqt

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

LevOrlov
48 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Курсовая по социологии
Отличный опыт сотрудничества. Оперативно и по делу реагирует на вопросы и уточнения. Всегда есть возможность консультации. Спасибо!
Спасибо за качественно выполненную работу! Рекомендую Андрея как ответственного и грамотного исполнителя
Ответный отзыв
Amics
31 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
$6
10 баллов
10 лет назад
Расшифровать скрипт ajax
AJAX
Спасибо за сотрудничество, было приятно поработать) все быстро и четко
Большое спасибо Александру за помощь. Всячески рекомендую)
Ответный отзыв
Mama_Jein
Евгения 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
$13
10 баллов
10 лет назад
Реферат по макроэкономике
Спасибо за хороший заказ, своевременную оплату.
Большое спасибо за качественно выполненную работу!
Ответный отзыв
Percefonka
Анна 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Курсовая (только теория) по математике
Понятная задача, реальные сроки, оплата. Рекомендую заказчика
Спасибо за качественно выполненную работу!
Ответный отзыв
pretty_angel_077
Юлия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Реферат по эстетике
Спасибо.
Работа выполнена
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