Есть страница http://finstat.info/kurs-dollara-ssha-na-chernom-ryinke-ukrainyi Необходимо получить с нее цифру UAH/USD (средний) веб-запросом, но она формируется замудреным ajax скриптом. Необходимо расшифровать его и выяснить, откуда данный сайт берет эту цифру (либо, если он берет из ...