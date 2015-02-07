Percefonka

Анна Percefonka

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Prepod2000
Алексей 
50 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Курсовая по аудиту
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
$23
10 баллов
10 лет назад
Курсовая по экономике
Спасибо за работу!
Спасибо за приятное сотрудничество!
Ответный отзыв
katerina0605
Екатерина 
32 года
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$21
10 баллов
10 лет назад
Написать курсовую по юриспруденции.
Анна очень приятный в общении исполнитель. Всегда была на связи, сроки соблюдены, качество работы удовлетворило. Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
berqt
46 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Курсовая (только теория) по математике
Спасибо за качественно выполненную работу!
Понятная задача, реальные сроки, оплата. Рекомендую заказчика
Ответный отзыв
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)
$10
10 баллов
10 лет назад
3 реферата,можно взять один
Работы написаны
Спасибо за работы!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Рефераты, Курсовые и Дипломы
6 отзывов
$1/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга