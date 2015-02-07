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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$23
10 баллов
10 лет назад
Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Спасибо за приятное сотрудничество!
$21
10 баллов
10 лет назад
Анна очень приятный в общении исполнитель. Всегда была на связи, сроки соблюдены, качество работы удовлетворило. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество!
$30
10 баллов
10 лет назад
Спасибо за качественно выполненную работу!
Ответный отзыв
Понятная задача, реальные сроки, оплата. Рекомендую заказчика
$10
10 баллов
10 лет назад
Работы написаны
Ответный отзыв
Спасибо за работы!
Рефераты, Курсовые и Дипломы
6 отзывов
$1/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга