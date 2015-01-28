3 реферата,можно взять один

Подробное задание приложил
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Филосифия - Плеханов Г.В. Избранные произведения в пяти томах. Т. II. – М.: Государственное издательство политической литературы, 1956....Тема - "Философские и социальные воззрения К.Маркса".
2. История России - Гражданская война и военная интервенция в России, их причины и последствия.
3.История зарубежных стран - Государственный и общественный строй Древнего Китая.
15 стр на каждый,70 антиплагиат.
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт9 лет назад
курсовая по русскому, на 25 стр, как преддипломная работа. Тема: Дидактический материал как средство развития творческих способностей у детей младшего школьного возраста на уроках русского языка. актуальность не менее 80%.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт9 лет назад
курсовая по Предмет: Математика Тема: Анализ динамики линейных цепей Теория и практика: Теория (расчёты) Требования: Выполнение строго по образцу и методичке (имеется) Процент антиплагиата: Не важен Методичка (там же образец выполнения и варианты заданий) Нужен вариант ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Технология монтажа и обслуживание телекоммуникационных систем с коммутацией каналов тема курсового ПРОЕКТИРОВАНИЕ АТСЭ НА БАЗЕ ОБОРУДОВАНИЯ МТ 20/25 НА 13000 НОМЕРОВ 60-70 стрЗакрыт9 лет назад
вариант № 6. 1. Теоретические вопросы. № 6. Правовые нормативы в области охраны труда. №19. Вентиляция. Назначение, способы осуществления. Кратность воздухообмена. №26. Технические средства, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. 2.Задачи: условия задачи одинаковы для всех, а цифровые значения вставляем по ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $18
Написать реферат по социологии Тема Понятие личности. Социологическая концепция личности. Срок 1 день! Работу нужно сдать 19 декабря до 18.00 мск Антиплагиат от 70% по антиплагиат.ру Цена 700рРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен9 лет назад
отчет по производственной преддипломной практике Тема (суть): "А-нализ пока-зателей дело-вой акт-ивности и ре-нтабельности орга-низации и пут-и их пов-ышения" Предмет: бух. учет, анализ и аудит. Кафедра эконом. анализ. Срок сдачи: 20 декабря Страниц: 30-35 Антиплагиат от 70% Подробности во вложенных файлахРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт9 лет назад
необходимо написать параграф к диплому не экономическому. Параграф называется:Экономическое обоснование производств и расчётов и сделать таблицу экономических показателей. Есть пример как надо написать, только цифры обновить и текст изменить. Сделать надо до завтра до 9 утра МСКЗакрыт9 лет назад
Необходимо выполнить 3 контрольные работы (3,4,5) по крикладной механике. Задания в приложенных файлах, вариант выбирается один (номер варианта у заказчика уточним). Для исполнителя вышлю подробную методичку. Указавайте вашу стоимость и пишите ваши сроки.Закрыт9 лет назад
Тема: Реконструкция электроснабжения “ Сварочного цеха “ с разработкой системы вентиляции . Срок: 12.01.2015 Объем: 80 записка не более 80, листов от 5-8 чертеж А1, в автокаде можно. где то 8 чертежей есть образец написания диплома Работа без предоплаты тем ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт9 лет назад