Работа по прикладной механике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка78 просмотров
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Необходимо выполнить 3 контрольные работы (3,4,5) по крикладной механике. Задания в приложенных файлах, вариант выбирается один (номер варианта у заказчика уточним). Для исполнителя вышлю подробную методичку. Указавайте вашу стоимость и пишите ваши сроки.

9 лет назад
study-easy
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад