Работа по прикладной механике

Тема: Реконструкция электроснабжения “ Сварочного цеха “ с разработкой системы вентиляции . Срок: 12.01.2015 Объем: 80 записка не более 80, листов от 5-8 чертеж А1, в автокаде можно. где то 8 чертежей есть образец написания диплома Работа без предоплаты тем ...