Диплом по электроснабжению

Тема: Реконструкция электроснабжения “ Сварочного цеха “ с разработкой системы вентиляции .

Срок: 12.01.2015

Объем: 80

записка не более 80, листов от 5-8

чертеж А1, в автокаде можно.

где то 8 чертежей

есть образец написания диплома

Работа без предоплаты

тем кто заинтересован в выполнении вышлю на почту или в скайп все документы по заказу

Пишите вашу цену за работу

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