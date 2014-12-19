Дисциплина: рынок ценных бумаг, методы принятия управленческих решений

Кол-во страниц: 2

Оригинальность: 90%

Срок: 19.12.2014

Дополнительно:

ОТ КЛИЕНТА:1. он-лайн тест - рынок ценных бумаг

2. экзаменационное задание (3 задачи (не он-лайн)) - методы принятия управленческих решений. ОТ МЕНЕДЖЕРА: По онлайн-тесту должны быть 2 попытки. Необходимо по задачам и онлайн-тесту набрать от 90 баллов. Имеется файл- с паролем и логином от сайта. В данный файл внесены изменения-нужно будет выполнять следующим образом вход на сайт-студентам-электронное обучение-информационное обеспечение образовательного процесса-внизу вход-заносим логин и пароль из файла-выбираем слева курсы-бакалавриат-экономика-семестр 7-онлайн-тест-РЦБ-ЭК-7-зачетный тест по дисциплине (белый листочек с галочкой в 3 разделе), а задачи-МПУР-ЭК-7-под цифрой 3-экзаменациооное задание по дисциплине(3 задачи-не онлайн)