Тип__курсовая работа___ Предмет___геология__ Нужно описать геологическую карту построить разрез
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Дисциплина: рынок ценных бумаг, методы принятия управленческих решений
Кол-во страниц: 2
Оригинальность: 90%
Срок: 19.12.2014
Дополнительно:
ОТ КЛИЕНТА:1. он-лайн тест - рынок ценных бумаг
2. экзаменационное задание (3 задачи (не он-лайн)) - методы принятия управленческих решений. ОТ МЕНЕДЖЕРА: По онлайн-тесту должны быть 2 попытки. Необходимо по задачам и онлайн-тесту набрать от 90 баллов. Имеется файл- с паролем и логином от сайта. В данный файл внесены изменения-нужно будет выполнять следующим образом вход на сайт-студентам-электронное обучение-информационное обеспечение образовательного процесса-внизу вход-заносим логин и пароль из файла-выбираем слева курсы-бакалавриат-экономика-семестр 7-онлайн-тест-РЦБ-ЭК-7-зачетный тест по дисциплине (белый листочек с галочкой в 3 разделе), а задачи-МПУР-ЭК-7-под цифрой 3-экзаменациооное задание по дисциплине(3 задачи-не онлайн)
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