Курсовая: Зоология

Требуется качественное выполнение курсовой по управлению персоналом срок до 09.03.2015 Точная тема и вся информация по содержанию и оформлению вышлю автору. объем работы 30-40 страниц Список литературы не менее 20 источников --именно по данной части ...
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Здравствуйте.
Нужно написать курсовую.
Тема: Ихтиофауна Гафурийского района.
Объем: 20 стр.
Цена 1000р
Срок 3–4 дня.
Уникальность 65% по антиплагиату.
Ждем ваших заявок.
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