Завершить научную работу

Требуется качественное выполнение курсовой по управлению персоналом срок до 09.03.2015 Точная тема и вся информация по содержанию и оформлению вышлю автору. объем работы 30-40 страниц Список литературы не менее 20 источников --именно по данной части ...
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Пишу диссертацию-необходима помощь завершить работу. Бюджета не так много. Специальность 08.00.13 на к. экон. н.. Тему целиком и текст предоставлю при личном общении (облачные технологии в образовании).
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