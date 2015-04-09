Курсовая по управлению персоналом

Требуется качественное выполнение курсовой по управлению персоналом

срок до 09.03.2015

Точная тема и вся информация по содержанию и оформлению вышлю автору.

объем работы 30-40 страниц

Список литературы не менее 20 источников --именно по данной части

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.

бюджет 1500 руб.