Диплом технологический

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Тема: Технологический план производственной линии по выработке хлеба горчичного подового.

Есть диплом по другому хлебу, отличается рецептура , надо подогнать диплом который есть под нашу тему. Если разобраться, не сложно. Заменить рецептуру и оборудование посмотреть подходит , то которое есть. У нас хлеб подовый (те. батон ) .