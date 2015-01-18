Реферат по праву

$25
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен7 заявок139 просмотров
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Реферат по предмету правовое регулирование и этика массовых коммуникаций

На тему Информационные права и свободы человека и гражданина.

Объем 20 страниц.

Антиплагиат от 70% по антиплагиат.ру

Срок 19 дек

Бюджет 1000р.

9 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Neroslov
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$15
2 дня
Спасибо!
Всё ok. Рекомендую.