Диплом для колледжа, расчет автотранспортного предприятия

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Предмет: автотранспорт

Тема: Расчет автотранспортного предприятия в составе ГАЗ-3307 160 шт. 450 км, категория эксплуатации -1, холодный, ТО-2.

70 страниц

6-8 чертежей в автокаде

Около 6-8 разделов.

Срок и стоимость в рублях?

Методы нет.

Сначала план на утверждение. Далее по утвержденному плану.

9 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад