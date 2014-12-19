Финансы и кредит(141216)

Тема: Проект 9-ти этажного жилого дома на 36 квартир (г. Новочебоксарск) Срок: 05.01.2015 Объем: 110 + Чертежи в А1, 6-7 чертежей, программа АвтоКАД. Работа без предоплаты тем кто заинтересован в выполнении вышлю на почту или в скайп все ...