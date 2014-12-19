Финансы и кредит(141216)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки105 просмотров
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Два УИРСа

Срок: 19.12.2014 к 08.00 по Москве

Объем Уирса 30-35 страниц

Любые две темы

Называйте цены и темы, возможно разобью этот проект на два, если будут разные авторы согласно темам

9 лет назад
samuray-piligrim
Михаил 
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад