Более 10 лет опыта написания Дипломов, Курсовых, контрольных работ.

Работаю экономистом более 15 лет, так что дипломы, курсовые по экономике и планированию, по ЭММ, математике и статистике, теории вероятности - это ко мне.

По совместительству работаю системным администратором, создание и ведение баз данных, конфигурирование "1С-Предприятие", Microsoft Access. Создание макросов (VBA Excel), автоматизация отчетов в Excel.

Чертежи в программах Autocad, Компас.