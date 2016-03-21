samuray-piligrim

Михаил samuray-piligrim

 
52 годаРоссия/Нижний Новгород
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Более 10 лет опыта написания Дипломов, Курсовых, контрольных работ.

Работаю экономистом более  15 лет,  так что дипломы, курсовые по экономике и планированию, по ЭММ, математике и статистике, теории вероятности - это ко мне.

По совместительству работаю системным администратором, создание и ведение баз данных, конфигурирование "1С-Предприятие", Microsoft Access. Создание макросов (VBA Excel), автоматизация отчетов в Excel.

Чертежи в программах Autocad, Компас.

AutoCADVBA
Портфолио
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Отзывы заказчиков
vovaistambova
46 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$14
10 баллов
7 лет назад
Контр.задания к контр.работе по фарм. технологии
Очень компетентный, пунктуальный и грамотный исполнитель. Задания выполнены подробно и в полном объеме. При желании можно самому во всём разобраться, поэтому вопросов по решениям практически не возникает. Задание довольно объемное, но выполнено точно в оговоренный срок. Буду работать с этим автором. Спасибо
С Владимиром понравилось работать. Четкая постановка задачи, всегда на связи, своевременная оплата. Рекомендую всем сотрудничать с ним.
Ответный отзыв
Mama_Jein
Евгения 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
$17
10 баллов
8 лет назад
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности для курсовой
Работа была выполнена по ТЗ, в срок, качественно. Рекомендую!
Понравилось работать с Евгенией. Четкая постановка задачи, всегда на связи. Надеюсь на продолжение сотрудничества с Вами. Всем советую заказчика.
Ответный отзыв
123AnnA321
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Курсовая работа по финансам
быстро и качественно! спасибо огромное !
С Вами приятно работать! Всегда буду рад помочь Вам!
Ответный отзыв
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
23 дня назад
$37
10 баллов
11 лет назад
Курсовая, автоматизировать отдел кадров в Access
Спасибо, Кирилл! Все было сделано качественно и быстро! Рекомендую как ответственного исполнителя!
Сотрудничеством доволен. Рекомендую!
Ответный отзыв
axu78
Елена 
45 летКитай
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$44
10 баллов
11 лет назад
Курсовая работа по химии
Проект был долгим, и достаточно сложным, но все же доведен до конца, за что огромное спасибо Михаилу. Надеюсь на дальнейшие совместные проекты по химии и не только.
Проект был сложным. Но заказчик был понимающий, терпеливым, помогал в возникающих сложных вопросах, всегда на связи. В целом положительное впечатление от работы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Вами.
Ответный отзыв
Рефераты, Курсовые и Дипломы
9 отзывов
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