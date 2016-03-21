Более 10 лет опыта написания Дипломов, Курсовых, контрольных работ.
Работаю экономистом более 15 лет, так что дипломы, курсовые по экономике и планированию, по ЭММ, математике и статистике, теории вероятности - это ко мне.
По совместительству работаю системным администратором, создание и ведение баз данных, конфигурирование "1С-Предприятие", Microsoft Access. Создание макросов (VBA Excel), автоматизация отчетов в Excel.
Чертежи в программах Autocad, Компас.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$14
10 баллов
7 лет назад
Очень компетентный, пунктуальный и грамотный исполнитель. Задания выполнены подробно и в полном объеме. При желании можно самому во всём разобраться, поэтому вопросов по решениям практически не возникает. Задание довольно объемное, но выполнено точно в оговоренный срок. Буду работать с этим автором. Спасибо
Ответный отзыв
С Владимиром понравилось работать. Четкая постановка задачи, всегда на связи, своевременная оплата. Рекомендую всем сотрудничать с ним.
$17
10 баллов
8 лет назад
Работа была выполнена по ТЗ, в срок, качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Понравилось работать с Евгенией. Четкая постановка задачи, всегда на связи. Надеюсь на продолжение сотрудничества с Вами. Всем советую заказчика.
$30
10 баллов
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быстро и качественно! спасибо огромное !
Ответный отзыв
С Вами приятно работать! Всегда буду рад помочь Вам!
$37
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11 лет назад
Спасибо, Кирилл! Все было сделано качественно и быстро! Рекомендую как ответственного исполнителя!
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен. Рекомендую!
$44
10 баллов
11 лет назад
Проект был долгим, и достаточно сложным, но все же доведен до конца, за что огромное спасибо Михаилу. Надеюсь на дальнейшие совместные проекты по химии и не только.
Ответный отзыв
Проект был сложным. Но заказчик был понимающий, терпеливым, помогал в возникающих сложных вопросах, всегда на связи. В целом положительное впечатление от работы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Вами.
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