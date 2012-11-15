Курсовая работа по химии

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Завершен3 заявки132 просмотра

Тема: Синтез и количественный анализ метилоранжа

Во вложении пример такой же курсовой работы, но с другим веществом.

Жду заявки с указанием срока и стоимости.

13 лет назад
axu78
Елена 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

samuray-piligrim
Михаил 
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$44
6 дней
Проект был долгим, и достаточно сложным, но все же доведен до конца, за что огромное спасибо Михаилу. Надеюсь на дальнейшие совместные проекты по химии и не только.
Проект был сложным. Но заказчик был понимающий, терпеливым, помогал в возникающих сложных вопросах, всегда на связи. В целом положительное впечатление от работы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Вами.

Заявки фрилансеров

samuray-piligrim
Михаил 
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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