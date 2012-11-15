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Курсовая работа по химии
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Во вложении пример такой же курсовой работы, но с другим веществом.
Жду заявки с указанием срока и стоимости.
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