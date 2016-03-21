Курсовая работа по финансам

$20
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Завершен1 заявка109 просмотров

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1 Анализ управления запасами ООО …1. 1. Общая характеристика ООО…1. 2. Анализ структуры и динамики запасов 1. 3. Анализ управления запасами ГЛАВА 2 Мероприятия по совершенствованию управления запасами в ООО 2.1. Существующие проблемы управления запасами ООО2. 2. Разработка рекомендаций совершенствования управления запасами OOO

2.3. Экономическая эффективность предложенных мер ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

9 лет назад
123AnnA321
Анна 
38 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

samuray-piligrim
Михаил 
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$30
14 дней
быстро и качественно! спасибо огромное !
С Вами приятно работать! Всегда буду рад помочь Вам!

Заявки фрилансеров

samuray-piligrim
Михаил 
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад