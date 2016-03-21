Доброго дня. Необходимо выполнить 3 лабораторные работи на платформе ASP.NET
Курсовая работа по финансам
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1 Анализ управления запасами ООО …1. 1. Общая характеристика ООО…1. 2. Анализ структуры и динамики запасов 1. 3. Анализ управления запасами ГЛАВА 2 Мероприятия по совершенствованию управления запасами в ООО 2.1. Существующие проблемы управления запасами ООО2. 2. Разработка рекомендаций совершенствования управления запасами OOO
2.3. Экономическая эффективность предложенных мер ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $20
Курсовая работа на 20стр , на антиплагиат работа не проверяется , поэтому источники информации не важны ! Указать в первой главе , что такое форсайт , пред и собственно форсайт , во второй сама тема ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $36
Курсовая работа. Тема: Модернизация станка 1616 Дисциплина: Оборудование машиностроительных производств. Файл приложен. В зачетке 23 вариант. Срок 7 дней Цена 2500руб. (36 долл), ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $14
Светотехника. Работа состоит из двух заданий. Первое задание – задача. Второе задание построение характеристической кривой на стандартном сенситометрическом бланке. Задание по ссылке dropmefiles.com/BSLqs Сроки минимальные, желательно 2 дня. Или Ваши. ...Закрыт9 лет назад
Нужна курсовая работа. Срок: 27.03.2016 к 08.00 по Мск Дисциплина: Технология машиностроения Деталь: Крышка подшипника Разработка тех. процесса обработки детали "крышка подшипника".Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно выполнить три модуля заданий по методике преподавания русского как иностранного.Закрыт9 лет назад
все требования во вложении объем 100 стр интервал 2 пт (80 страниц интервал 1,5) АП минимум 80% сдача по главам диплом с речьюЗакрыт9 лет назад
Реферат по экономике на 15 страниц. Срок выполнения 1-2 дняРефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт9 лет назад
Реферат по психологии на 15 страниц. Срок 1-2 дня.Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт9 лет назад
требуется написать курсовые работы по финансам (практические). темы оговорим индивидуальноРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт9 лет назад