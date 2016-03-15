Нужна курсовая работа по дисциплине "Ремонт автомобилей" Задание в приложенном файле Имеется методичка и пособие - архив (размер 49,7Мб) на файлообменнике по ссылке http://www.fayloobmennik.net/5930807 Срок: укажите Ваш
Курсовая модернизация станка
Курсовая работа.
Тема: Модернизация станка 1616
Дисциплина: Оборудование машиностроительных производств.
Файл приложен.
В зачетке 23 вариант.
Срок 7 дней
Цена 2500руб. (36 долл), оплата по факту. Можно частями.
Заявки фрилансеров
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