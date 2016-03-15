Курсовая модернизация станка

$36
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Закрыт1 заявка182 просмотра

Курсовая  работа.

Тема: Модернизация станка 1616

Дисциплина: Оборудование машиностроительных производств.

Файл приложен.

В зачетке 23 вариант.

Срок 7 дней

Цена 2500руб. (36 долл), оплата по факту. Можно частями. 

9 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

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