Диплом документационное обеспечение управления

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок102 просмотра

все требования во вложении

объем 100 стр интервал 2 пт (80 страниц интервал 1,5)

АП минимум 80%

сдача по главам

диплом с речью

9 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров