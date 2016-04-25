Курсовая по аудиту

Курсовая предмет: аудит. срок: 24.03.2016

Количество страниц: 35-40.проверка на антиплагиат: 60% оригинальности

Есть методичка, ссылка на сайт http://www.uts-hm.ru/information2013 отчетности организации и учетная политика. Также присутствует необходимость самостоятельного заполнения документов, необходимых для курсовой работы. работу выполнять строго по методичке. примерный план работы в методичке есть.