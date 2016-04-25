Курсовая по аудиту

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Завершен2 заявки136 просмотров

Курсовая предмет: аудит.  срок: 24.03.2016

Количество страниц: 35-40.проверка на антиплагиат: 60% оригинальности 

Есть методичка, ссылка на сайт http://www.uts-hm.ru/information2013 отчетности организации и учетная политика. Также присутствует необходимость самостоятельного заполнения документов, необходимых для курсовой работы. работу выполнять строго по методичке. примерный план работы в методичке есть.

9 лет назад
Prepod2000
Алексей 
50 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Percefonka
Анна 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад
$20
9 дней
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Заявки фрилансеров

Percefonka
Анна 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад