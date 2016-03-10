Контрольные полномочия государственных органов

Формальныетребования, предъявляемые к курсовой работе

1. Печатный текст на стандартной бумаге формата А4,отформатированный (выравнивание по ширине), книжный формат

2. Объем курсовой работы - 25-35 страниц

3. Шрифт Times New Roman 14 через 1,5 интервала

4. Размеры полей: верхнее поле - 20мм, нижнее поле -20мм, правоеполе -15мм, левое поле - 30мм. Размер абзацного отступа 1,25см

5. Отбивка заголовков через пропущенный интервал

6. Нумерация страниц - верхний правый угол страницы. Нумерация напервой странице отсутствует

7. Стиль письменной речи - безличный монолог

8. Структура курсовой работы: титульный лист, оглавление,введение, основная часть, заключение, список литературы

9. Титульный лист, оглавление, оформленные строго по образцу

10. Введение (объем 2-3 страницы) обязательно содержитактуальность выбранной темы, объект, предмет, цель и задачи исследования,

методологическую базу исследования (степень научной разработанности проблемы),

структуру работы

11. Основная часть состоит из 2-х глав по 2 параграфа; каждаяглава начинается с новой страницы

12. В заключении (объем 1-2 страницы) подводятся итоги иизлагаются основные выводы проведенного исследования.

13.Список литературы, оформленный строго по образцу, содержит неменее 20 источников (на каждый библиографический источник должна быть сноска)

14. Сноски оформляются сквозной нумерацией, внизу страницы,арабскими цифрами, размер шрифта 10, одинарный интервал