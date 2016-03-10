тема-Программа обучения персонала глава 3 объем-25 стр срок-6 дн ап-80%
Дипломная работа по информационной безопасности (6687)
Тема: Разработка автоматизированного рабочего места для сокрытия проектной документации изделия в период всего его жизненного цикла
Исследовательская часть: Обзор существующих стеганографических алгоритмов; обзор жизненного цикла изделия.Конструкторская часть: математическая постановка задачи; разработка структуры автоматизированного рабочего места для сокрытия проектной документации изделия.Технологическая часть: реализация алгоритма для сокрытия проектной документации; реализация автоматизированного рабочего места для сокрытия проектной документации изделия; тестирование алгоритма и автоматизированного рабочего места.Организационно-правовое обеспечение ИБ: Обзор нормативно-правовой базы РФ в области технической защиты информации; анализ возможности ее применения для создаваемого автоматизированного рабочего места.
В работе создается виртуальное рабочее место, по сути программное обеспечение, которое должно сделать голографию с необходимой информации, затем одним из известных методов сокрытия информации (например, алгоритм Катера, Брундокс, Ленгелаара, Питаса, Роджена, Бендера) встроить информацию в аудиофайл.
Объем - 120 стр.
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