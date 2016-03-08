Реферат по философии

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Закрыт5 заявок183 просмотра

Нужно написать реферат по философии на тему: " манифест коммунистической партии" Маркса и Энгельса . Работа должна быть написана как обзор этого манифеста по главам. Не нужно давать общую информацию о самих авторах данного труда, нужно лишь по полочкам разложить этот манифест. Реферат должен быть написан до 14 марта 

9 лет назад
smetatsc
Артём 
34 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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