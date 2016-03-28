Курсовая: преподавание русского языка и литературы в современной школе

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен3 заявки114 просмотров

Здравствуйте.

Нужно написать курсовую.

Тема: Гласные после шипящих и ц в "Кавказском пленнике" Л.Н. Толстого.

Объем: 30-35 стр.

От  клиента:  2 главы. Нужен план к работе.

Цена 1500р.

Срок 5-7 дней. Ждем ваших заявок.

9 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Mama_Jein
Евгения 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад
$17
7 дней
Проект прошел хорошо. Рекомендую!
Не в первый раз уже сотрудничаю с Дмитрием. Качественная постановка задачи, оперативное общение и быстрая оплата. Рекомендую как надежного заказчика.

Заявки фрилансеров

Mama_Jein
Евгения 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Курсовая по дискретной оптимизации.

    Тема курсовой "Построение математических моделей,алгоритмов для решения задач дискретной оптимизации." Необходимо написать текст курсовой работы по пунктам: -Анализ задачи и общие теоретические сведения. 1.Математическое значение задач дискретной оптимизации. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать Дипломную работу ( Выпускная квалификационная работа )

    $100

    Тема : Социальная защита инвалидов в Российской федерации. 60 страниц чистого текста.  Условия: Должен быть также выслан отчет антиплагиата. Всю подробную информацию направлю на почтуисполнителю. ( план и все ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Контрольная по ТММ

    Тип: Контрольная работа  Дисциплина: Технология и организация перегрузочных процессов  Содержание: Практика  Вариант 12. Задание приложено в файле  Срок: 10.03.16  Ваши предложения по цене. Предоплаты нет, оплата происходит только на карту ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Отчет по практике - строительство

    Методические указания и примерные темы во вложении. клиент: Я хотел бы заказать отчет по учебной практике, но есть несколько вопросов. Профиль моего обучения- промышленное и гражданское строительство. Руководитель практики сказал, чтобы я самостоятельно ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Помощь в составлении ответов на вопросы

    Необходимо подготовить ответы на вопросы. Всего 85 вопросов  География; Информатика; Экономика туристского рынка; Стандартизация, сертификация и лицензирование в туризме; Технология и организация туроператорских и турагентских услуг; Технологии и организация гостиничных услуг; ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Реферат по предмету "Экономическая теория"

    Реферат по предмету "Экономическая теория" Название тем (на выбор дну):  1. Фундаментальные вопросы рыночной экономики. Сущность и основные черты рыночного хозяйства. Субъектно-объектная определенность рыночных связей. 2. Экономическая система.Производственные факторы и их взаимодействие. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать курсовую работу

    $80

    Курсовая работа по экономике организаций, тема "Формирование прибыли организации" , требования к оформлению стандартные, введение обязательно, первая часть теория, вторая часть практическое задание, третья часть выводы и рекомендации,  и заключение. Задание по практической части и ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад