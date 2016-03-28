Тема курсовой "Построение математических моделей,алгоритмов для решения задач дискретной оптимизации." Необходимо написать текст курсовой работы по пунктам: -Анализ задачи и общие теоретические сведения. 1.Математическое значение задач дискретной оптимизации. ...
Курсовая: преподавание русского языка и литературы в современной школе
Здравствуйте.
Нужно написать курсовую.
Тема: Гласные после шипящих и ц в "Кавказском пленнике" Л.Н. Толстого.
Объем: 30-35 стр.
От клиента: 2 главы. Нужен план к работе.
Цена 1500р.
Срок 5-7 дней. Ждем ваших заявок.
Выбранный исполнитель
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