20 дней 45-50 страниц 75% АП подробное задание во вложении методички по ссылке https://yadi.sk/d/NvwiobjfpqxxT
3 задачи по сопрамату
Учусь в универе
Есть допса по сопромату
Нужно решить три задачи, чтобы допуститься
Подробности по запросу
Задачи несложные
Заявки фрилансеров
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