Дипломная - паразитология

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Закрыт1 заявка99 просмотров

Вид работы: ДипломнаяПредмет: паразитологияТема работы: в прикрепленном документеКоличество страниц: 60Срoк сдачи: 24-03-2016Дополнительные требования: исследование трех ветеринарных новых препаратов на трех группах собак по 10 голов

9 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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