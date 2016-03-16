Доклад. История России

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен5 заявок225 просмотров

Необходимо написать доклад по Истории России по книге Политика и культура при Хрущеве и Брежневе. 1953-1970 гг 

Автор Эггелинг Вольфрам.

Объем работы 10 - 12 стр. от введения до списка литературы.

В тексте ссылки и сноски на материалы.

Оформление: TNR, размер шрифта 14, интервал 1,5.

Уникальность работы более 70% по Etext.

Сроки до 12 марта.

Цена - 600 р.

9 лет назад
trogvar1
34 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Illirika
Марина 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$9
5 дней
В очередной раз пишу положительный отзыв и говорю огромное спасибо Марине! Работа выполнена отлично, да, еще и раньше оговоренного срока. Мои рекомендации!
Очередное приятное сотрудничество с Владимиром. Всё отлично! Рекомендую на 100+++++%))

Заявки фрилансеров

Illirika
Марина 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад