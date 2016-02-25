Дипломная работа

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Введение

Глава 1

1.1 Исследование познавательной активности в теории и практике педагогики

1.2 Сущностная характеристика познавательной активности будущих социальных педагогов

глава 2  Процесс формирования познавательной активногсти

2.1 Диагностика познавательной активности будущих социальных педагогов

2.2 Технология формирования познавательной активности будущих социальных педагогов

Заключение

Приложение

Список использованной литературы

Необходимо написать 2 главу. 

9 лет назад
katya-iqc
Катя 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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