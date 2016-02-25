Нужно написать реферат по философии на тему: " манифест коммунистической партии" Маркса и Энгельса . Работа должна быть написана как обзор этого манифеста по главам. Не нужно давать общую информацию о самих авторах данного труда, ...
Дипломная работа
Есть план.
Введение
Глава 1
1.1 Исследование познавательной активности в теории и практике педагогики
1.2 Сущностная характеристика познавательной активности будущих социальных педагогов
глава 2 Процесс формирования познавательной активногсти
2.1 Диагностика познавательной активности будущих социальных педагогов
2.2 Технология формирования познавательной активности будущих социальных педагогов
Заключение
Приложение
Список использованной литературы
Необходимо написать 2 главу.
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