Диплом по информатике

Тема- создание сайта ветеринарной клиники. другие подробности мне не известны пока что....до конца марта надо сдать на рецензию.

по сути тема это создание сайта и описание этого процесса

У меня есть БД ветеринарной клиники на акцессе, скину позже

Разумеется никакого скачивания из инета, об этом строго предупредили