Диплом по информатике

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Тема- создание сайта ветеринарной клиники. другие подробности мне не известны пока что....до конца марта надо сдать на рецензию.

по сути тема это создание сайта и описание этого процесса

У меня есть БД ветеринарной клиники на акцессе, скину позже

Разумеется никакого скачивания из инета, об этом строго предупредили

9 лет назад
mcboyfriend
Дмитрий 
34 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

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